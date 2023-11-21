Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 09:44
Hayat sigortası

Merhaba, hayat sigortası yaptırdım. sigortacı aylık 600 tl vergi iadesi alabileceğimi söyledi. Öğretmenler için de geçerliymiş müdür yardımcımın bir bilgisi yok bu konuda bilgisi olan varsa nasıl bir yol izlemeliyim?


şanlı0788
Şef
21 Kasım 2023 10:42
evet hocam alabiliyorsunuz. sağlık sigortası, hayat sigortası gibi kişisel sigortalardan iade alınıyor. sigorta poliçeniz ve ödemenizi gösteren dekontu dilekçeyle idarenize verin onlar da ilçeye gönderiyor. iadeniz yapılır.
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