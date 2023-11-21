Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 09:59
Sözleşmeli Memurken Kadrolu Memurluğa Atanmak

Sözleşmeli infaz koruma memuru iken merkezi atama ile kendi bölümüme atanabilir miyim ? Merkezi atama klavuzunda atanacak personelin kadrolu veya sözleşmeli olduğunu nasıl ayırt edebilirim?

Teşekkürler.


mhmt.232352
Aday Memur
21 Kasım 2023 10:37

merkezi atama genelde kadrolu olur kitler hariç onlarda 399 a tabi sözleşmeli

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