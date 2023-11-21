Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 11:04
Emniyetin 10 bin kadro meselesi nedir arkadaşlar normalde olandan çok farklı gübime geldi bilen açık
???

kiziroglu.
Aday Memur
21 Kasım 2023 11:08
Her yıl alınan bir karar
Toplam 1 mesaj

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