KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


21 Kasım 2023 11:09
Üniversitede özel bütçe ile alım ne demek?
Üniversitede ilan açılmış özel bütçe ile diyor. Bu memur mu oluyor? maaşı nasıl olur?

melo1616
Aday Memur
21 Kasım 2023 11:26

Üniversiteye verilen bütçeyle alım demek hocam memur yine maaşı da aynı olur


trabzonlucansu
Aday Memur
21 Kasım 2023 11:27
sözleşmeli memur olarak mı geçiyor? daha sonra kadroya geçiyor mu bilginiz var mı?
melo1616, 3 saat önce

Üniversiteye verilen bütçeyle alım demek hocam memur yine maaşı da aynı olur


melo1616
Aday Memur
21 Kasım 2023 13:05

Sözleşmeli hocam 3 sene sonra kadrolu oluyor


trabzonlucansu
Aday Memur
21 Kasım 2023 13:08
teşekkür ederim
melo1616, 52 dk. önce

Sözleşmeli hocam 3 sene sonra kadrolu oluyor

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