Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 11:12
Boşanmadan Dolayı Tayin İsteme Hakkında

Merhabalar arkadaşlar Eş durumundan eşimin bulunduğu ile geldim fakat burda da beni terk etti boşanmak istiyor. Gidecek yerim yok ailemin bulunduğu ile tayin istesem Bakanlık yardımcı olur mu? Daha önce başına böyle bir durumdan dolayı tayin isteyen oldu mu?

Dilekçemi yazıp Bakanlığa bizzat gidip derdimi anlatacam yardımcı olurlar mı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Kasım 2023 11:21

Olmazlar. Böyle bir tayin şekli yok


alone02
Aday Memur
21 Kasım 2023 11:26

Biliyorum böyle tayin şekli yok. Demin birine sordumda yolluksuz olursa yardımcı olabilirlermiş tabi ikna etmek lazım

SorunCevaplayıN, Dün

Olmazlar. Böyle bir tayin şekli yok


b3rn4
Müsteşar
21 Kasım 2023 11:43

Hocam özür grubu tayinlerinde böyle bir tayin yok.

Ama bundan bir kaç sene önce kuzenimin arkadaşı okul zamanı içinde dilekçe yazdı buraya eş durumundan geldim ve boşandım ailemin yanına tayin olmak istiyorum diye ve aralık ayında tayini çıktı.


ice.mann
Aday Memur
21 Kasım 2023 11:45

Böyle bir şey yok maalesef. Hizmet puanınız yettiği kadarı ile iller arası ancak olur.


alone02
Aday Memur
21 Kasım 2023 12:10

Memurum

ice.mann, Dün

Böyle bir şey yok maalesef. Hizmet puanınız yettiği kadarı ile iller arası ancak olur.


yakamoz0682
Şef
21 Kasım 2023 13:35

engelli raporun varsa yada ailende %40 engelli biri varsa gidebilirsin.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
21 Kasım 2023 15:04

Engelli raporu, ailede bakmakla yükümlü olduğunuz birileri, bulunduğunuz yerde can güvenliği riski gibi bir şeyler olması lazım. Verdiğiniz örneği de muhtemelen bu gibi bir şeye uydurmuşlardır.

b3rn4, Dün

Hocam özür grubu tayinlerinde böyle bir tayin yok.

Ama bundan bir kaç sene önce kuzenimin arkadaşı okul zamanı içinde dilekçe yazdı buraya eş durumundan geldim ve boşandım ailemin yanına tayin olmak istiyorum diye ve aralık ayında tayini çıktı.


ömer42
Daire Başkanı
21 Kasım 2023 19:52

Bazı öğretmenler tarafından suistimal edildiğinden dolayı boşanma tayin için mazeret olmaktan çıktı hocam. Ancak eşiniz veya bir başkası tarafından rahatsız ediliyorsanız ve bu durum polis/jandarma/mahkeme tutanağıyla sabit olursa tayin isteyebilirsiniz. Raporda can güvenliği tehlikededir yazmalı.


Memleketinogretmeni
Şef
21 Kasım 2023 20:01

Eşiniz tarafından tehdit ediliyorsanız veya evlilik içinde şiddete maruz kaldığınız belli ise bununla ilgili madde var özür durumu tayinlerinde


devrimbesni
Şef
21 Kasım 2023 20:35

bosanmadan dolayı tayin isteminiz icin terk gecerli bir sebeb değil mahkeme ile bosanmıs ve esininizin alilesi tarafından tehdit edilmeniz lazım ve bu tehdidi belgelendirmeniz lazım mesala sizi darp edebilirler bunu belgelendirmeniz lazım büyük ihtimal erkeksiniz atıyorum esinizin abileri yolunuzu kesip sizi darp edip tehdit ettiler mahkemeye verin o mahkemeye verdiğiniz belgeyi de dilekceye ekleyin hastaneden alacağınız darp rapaorunu karakolluk olduysanız karakolda alacağınız sikayet belgesi ise yarar yoksa ben karımdan bosandım beni burda rahat bırakmazlar tayin istiyorum diye tayninizi cıkarmazlar yoksa her tayin isteyen yalandan bosanma davası acar


alone02
Aday Memur
22 Kasım 2023 11:14

boşanma davası açılırsa aynı gün uyap sistemine düşer mi arkadaşlar

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