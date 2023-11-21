Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 11:12
Boşanmadan Dolayı Tayin İsteme Hk.

Merhabalar arkadaşlar Eş durumundan eşimin bulunduğu ile geldim fakat burda da beni terk etti boşanmak istiyor. Gidecek yerim yok ailemin bulunduğu ile tayin istesem Bakanlık yardımcı olur mu? Daha önce başına böyle bir durumdan dolayı tayin isteyen oldu mu?

Dilekçemi yazıp Bakanlığa bizzat gidip derdimi anlatacam yardımcı olurlar mı?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Kasım 2023 11:21

Olmazlar. Böyle bir tayin şekli yok


alone02
Aday Memur
21 Kasım 2023 11:26

Biliyorum böyle tayin şekli yok. Demin birine sordumda yolluksuz olursa yardımcı olabilirlermiş tabi ikna etmek lazım

SorunCevaplayıN, 3 saat önce

Olmazlar. Böyle bir tayin şekli yok


b3rn4
Müsteşar
21 Kasım 2023 11:43

Hocam özür grubu tayinlerinde böyle bir tayin yok.

Ama bundan bir kaç sene önce kuzenimin arkadaşı okul zamanı içinde dilekçe yazdı buraya eş durumundan geldim ve boşandım ailemin yanına tayin olmak istiyorum diye ve aralık ayında tayini çıktı.


ice.mann
Aday Memur
21 Kasım 2023 11:45

Böyle bir şey yok maalesef. Hizmet puanınız yettiği kadarı ile iller arası ancak olur.


alone02
Aday Memur
21 Kasım 2023 12:10

Memurum

ice.mann, 2 saat önce

Böyle bir şey yok maalesef. Hizmet puanınız yettiği kadarı ile iller arası ancak olur.


yakamoz0682
Şef
21 Kasım 2023 13:35

engelli raporun varsa yada ailende %40 engelli biri varsa gidebilirsin.

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