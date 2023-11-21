KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


21 Kasım 2023 11:26
Aralık Ocak atama
Herkese hayırlı günler ,tıbbi sekreterlik Haziran mezunuyum bazı haber sitelerinde yeni alım olacağı ile ilgili haberler dönmeye başladı,olma ihtimali nedir acaba bilgisi olan var mı? şimdiden teşekkürler

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