Aralık Ocak atama

Herkese hayırlı günler ,tıbbi sekreterlik Haziran mezunuyum bazı haber sitelerinde yeni alım olacağı ile ilgili haberler dönmeye başladı,olma ihtimali nedir acaba bilgisi olan var mı? şimdiden teşekkürler

Herkese hayırlı günler ,tıbbi sekreterlik Haziran mezunuyum bazı haber sitelerinde yeni alım olacağı ile ilgili haberler dönmeye başladı,olma ihtimali nedir acaba bilgisi olan var mı? şimdiden teşekkürler