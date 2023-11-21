Yeni yayinlanan memurların hizmetini kapsayan yasa

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 19 Ekim 2023'te yayımlanan genelgede hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi imkanı sağlandı. Yargıtay kararı üzerine yapılan bu düzenlemeye hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. arkadaşlar sizlere bu konuda bir sorum olucak 2006-2019 arası 4000 SGK iş günüm var. 2019 a memuriyete atandım. halen devam etmekteyim. 2004 ve 2005 yılında 15 ay askerliğim var. bu durumda emeklilik durumumuz ne olur. bilgisi olan arkadaşlardan yardımcı olmanızı istiyorum. tşk ederim

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 19 Ekim 2023'te yayımlanan genelgede hizmet borçlanmaları ile sigorta başlangıç tarihinin öne çekilmesi imkanı sağlandı. Yargıtay kararı üzerine yapılan bu düzenlemeye hizmet borçlanması yapan memurların borçlandıkları süre, emeklilik hesaplanırken sayılabilecek. arkadaşlar sizlere bu konuda bir sorum olucak 2006-2019 arası 4000 SGK iş günüm var. 2019 a memuriyete atandım. halen devam etmekteyim. 2004 ve 2005 yılında 15 ay askerliğim var. bu durumda emeklilik durumumuz ne olur. bilgisi olan arkadaşlardan yardımcı olmanızı istiyorum. tşk ederim