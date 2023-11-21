Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 12:06
MEB "Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler"i ağırlayacak

"MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla Ankara'da başlayacak.

Ankara'ya davet edilen öğretmenler, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş isimlerden oluşuyor."

şu "farklı" arkadaşlarımızın sendikalarını da bir yayınlayın gözümüzün pası gitsin değil mi ?


didaof
Aday Memur
21 Kasım 2023 12:54

Beceriksiz bir insansın diye niye sendikalara çamur atıyorsun


Velocıraptor
Genel Müdür
21 Kasım 2023 13:33

hangi sendikalara ?

didaof, 4 saat önce

Beceriksiz bir insansın diye niye sendikalara çamur atıyorsun


bulaşşıkk
Memur
21 Kasım 2023 14:17

Bir tane ebsli olmayan varsa ben de neyim. Bizim ilde ebs ilçe başkanının eşi seçilmiş mesela :))


Velocıraptor
Genel Müdür
21 Kasım 2023 14:19

demek ki pek becerikliymiş :)))

bulaşşıkk, 2 saat önce

Bir tane ebsli olmayan varsa ben de neyim. Bizim ilde ebs ilçe başkanının eşi seçilmiş mesela :))


didaof
Aday Memur
21 Kasım 2023 15:09

Hangi il ve ilçe olduğunu özelden yazar mısın

bulaşşıkk, 2 saat önce

Bir tane ebsli olmayan varsa ben de neyim. Bizim ilde ebs ilçe başkanının eşi seçilmiş mesela :))


Palasay
Aday Memur
21 Kasım 2023 16:05

Başıkapalı sakallı ilahiyatçı egitimbirli böyle bir ölçü yok proje yapanlar

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmenler HakkındaDerste FotokopiŞubatta İlçe EmriOkul idaresi tayin başvuru tarihlerini haber vermedi.Uzman, başöğretmenlik sınavıEskişehir - Banka promosyonuNeyi bekliyoruz hocam?ilksan aidat iadesiBoşanmadan Dolayı Tayin İsteme Hk.Norm fazlası atama

Sözlük

plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 aldı alacağını uzattı bacağını 1 en çok aklınızda kalan film karesi 9 pazar alış-verişi 2 deve tabanı 1 Adalet 1 sigara içmek için bina dışına çıkmak 3 kendinle evli olsan boşanma nedenin ne olurdu 1 seni sen yapan en iyi huyların. 4 yapay zeka 1

Son Haberler

Türk gazetecileri tehdit eden İsrailli serbest bırakıldı'20 yılda geçmiş 80 yılda ne yapılmışsa hepsinin birkaç misli iş yaptık'Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle 3 günde 9 santimetre arttıBüyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldüİBB Meclisinde 8 ilçenin 2024 yılı bütçesi onaylandı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması