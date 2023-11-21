Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 12:06
MEB 'eğitimde fark yaratan' öğretmenleri ağırlayacak

"MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla Ankara'da başlayacak.

Ankara'ya davet edilen öğretmenler, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş isimlerden oluşuyor."

şu "farklı" arkadaşlarımızın sendikalarını da bir yayınlayın gözümüzün pası gitsin değil mi ?


didaof
Aday Memur
21 Kasım 2023 12:54

Beceriksiz bir insansın diye niye sendikalara çamur atıyorsun


Velocıraptor
Genel Müdür
21 Kasım 2023 13:33

hangi sendikalara ?

didaof, 1 saat önce

Beceriksiz bir insansın diye niye sendikalara çamur atıyorsun

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yüksek Lisans Mezunu Öğretmenler Hakkındaderste fotokopiŞubatta İlçe EmriUzman, başöğretmenlik sınavıOkul idaresi tayin başvuru tarihlerini haber vermedi.Neyi bekliyoruz hocam?Eskişehir - Banka promosyonuNorm fazlası atama10 yılını dolduran başöğretmenliğe başvurabilmeliBoşanmadan Dolayı Tayin İsteme Hk.

Sözlük

başak burcu 2 şeşhane 1 eşini aldatmak 5 en çok aklınızda kalan film karesi 6 eo filmi 1 grip 1 taun 1 buluşmaya geç kalan kadın 5 Eşşek hoşaftan mı yoksa hoş laftan mı ne anlar 6 işsizler günü 4

Son Haberler

Yusufeli HES'te ilk elektrik şebekeye verildiErdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1Zonguldak'ta batan geminin konumu tespit edildiBursalı balıkçı 22 yıldır ailesinin geçimini Uluabat Gölü'nden sağlıyorBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması