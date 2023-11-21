KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 12:15
POMEM 10 bin alımı kaç puan ile alır?

Merhaba, 10 bin alımı olacakmış sanırım. Kaç puan ile alır taban? Puanım 64,9'da takılmıştı 65 ile vs alırsa baya keyfim kaçar.

Çok Yazılan Konular

Pomem 10 bin alım Psikiyatri geçmişinden dolayı polislikten elenen oldu mu30. dönemdeki gibi fazla alım olur mu sizce yeni dönemde?Skolyoz ve Kifozum Kaç Derecedir?Doğuştan Katarakt engel mi?

Sözlük

Adalet 1 kadeş antlaşması 1 grip 1 puslu kıtalar atlası 2 napolyon'un şapkası 2 plajda yürürken üzerine yıldırım düşen kadın 1 En sevdiğiniz nostalji şarkı sözleri. 1 bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 trip 2 düzceli mehmet neşet amca 1

Son Haberler

Yusufeli HES'te ilk elektrik şebekeye verildiErdoğan ve Bahçeli perşembe günü görüşecek: Gündem 50+1Zonguldak'ta batan geminin konumu tespit edildiBursalı balıkçı 22 yıldır ailesinin geçimini Uluabat Gölü'nden sağlıyorBorsa günün ilk yarısında yükseldi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması