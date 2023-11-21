Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 12:46
CTE 626 Sözleşmeli Personel

" Yerleştirme işlemi yapılan adayların atanmalarına dair Bakan Oluru alınması akabinde göreve başlamalarına ilişkin tebligat, ilgililerin ikamet adreslerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılacaktır." bakanlık onayı ne zaman yapılır? Çok gecikir mi? Tekrar bir güvenlik soruşturması süreci olup süre uzar mı? Sizce şu an ki işten istifa etmeli?

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