Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Kasım 2023 13:05
28 kasım 2022 sonrası 3+1 hakkında

Merhabalar. 17.01.2023 tarihinde belediyede sözleşme imzaladım. Belediye başkanı değişirse bizim sözleşme imzalanmazsa ne olur? Bilgi alabilir miyim. 28.11.2022 tarih sonrasında 5393'e göre imzaladım. Aydınlatırsanız sevinirim.

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