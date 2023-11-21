Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 13:14
Aldığın maaşın yüzde kaçı kira olmalı?
bu piyasa şartlarında bir oran-oranti yapacak olursak alınan maaşın yüzde kaçı kiralık eve vereceğin tutar olmalıdır?

pekgozenes
Aday Memur
21 Kasım 2023 13:38

Yüzde 20 yi geçmemeli ama gel gör ki öyle bir durumda değiliz...

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