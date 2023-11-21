Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 13:14
Maaş kira oranı yüzde kaç olmalı?

bu piyasa şartlarında bir oran-oranti yapacak olursak alınan maaşın yüzde kaçı kiralık eve vereceğin tutar olmalıdır?


pekgozenes
Aday Memur
21 Kasım 2023 13:38

Yüzde 20 yi geçmemeli ama gel gör ki öyle bir durumda değiliz...


b3rn4
Müsteşar
21 Kasım 2023 14:02

2012 de göreve başladığımda maaşımın 1/3 üydü istanbulda. Ama kalan da gayet iş görüyordu. Gezip tosup yiyip içiyordum Ay sonunu düşünmeden. Şimdi sadece kira değil her şey fırladı. Maaşımın 1/3ünü kira versem bile kalanla o zaman yaşadığım rahatlıkta yaşanmaz.


Tiamo00
Şef
21 Kasım 2023 15:56
evet ama 1/3 gerçekten çok fazla. 10 bin kira demek
b3rn4, Dün

2012 de göreve başladığımda maaşımın 1/3 üydü istanbulda. Ama kalan da gayet iş görüyordu. Gezip tosup yiyip içiyordum Ay sonunu düşünmeden. Şimdi sadece kira değil her şey fırladı. Maaşımın 1/3ünü kira versem bile kalanla o zaman yaşadığım rahatlıkta yaşanmaz.


penac
Şube Müdürü
21 Kasım 2023 16:05

Avrupada % 50-60 oranında kira olabiliyor. Türkiye gibi ülkelerde % 15-20 bandında olmalı.


b3rn4
Müsteşar
21 Kasım 2023 18:10

Yeni başlayan bir öğretmeni düşünürsek 7500 civarı olur ki şu an istanbulda bu kira imkansız. Ayrıca o zamanki kiram bir asgari ücrete denk gibiydi. Maaşım asgarinin 3 katıydı ve 25 gram civarı altın alabiliyordum bir maaşla.

Tiamo00, Dün
evet ama 1/3 gerçekten çok fazla. 10 bin kira demek

Tiamo00
Şef
21 Kasım 2023 23:47
yeni başlayan öğretmen 22 bin mi alıyor? neden ek dersleri maaştan saymiyorsunuz
b3rn4, Dün

Yeni başlayan bir öğretmeni düşünürsek 7500 civarı olur ki şu an istanbulda bu kira imkansız. Ayrıca o zamanki kiram bir asgari ücrete denk gibiydi. Maaşım asgarinin 3 katıydı ve 25 gram civarı altın alabiliyordum bir maaşla.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
21 Kasım 2023 23:52

Herkesin ek dersi mi var ? Herkesin sabit mi ek dersi daha iyi örnek olsun diye ham maaştan örnek vermiş. Herseye muhalif olmasan olmaz değil mi ?

Tiamo00, Dün
yeni başlayan öğretmen 22 bin mi alıyor? neden ek dersleri maaştan saymiyorsunuz

atahoca
Genel Müdür
22 Kasım 2023 00:09

Çünkü ek ders maaş değildir. Tıpkı mesainin maaş olmadığı gibi... Herkes ek ders alamıyor, kimisi okulunda ders olmadığından kimisi sağlığı elvermediğinden....

Tiamo00, Dün
yeni başlayan öğretmen 22 bin mi alıyor? neden ek dersleri maaştan saymiyorsunuz

atahoca
Genel Müdür
22 Kasım 2023 00:10

Emeklilerden hesaplayalım...


savcıı
Şube Müdürü
22 Kasım 2023 02:37

Evin durumuna gore%15 ile %25 i arasinda olmali katiyen %25 i gecmemeli


Tiamo00
Şef
22 Kasım 2023 09:01
5 bin TL ek ders dyk alan da maaşım 22 diyor almayan da. lafım zaten alıp da maaşım en düşük memur maaşı diyenlere. geçen bir arkadaşa üzüldüm 24 bin alıyorum deyince sonradan diyor ki 4 de ek ders alıyorum diyor. cidden tuhaf yani
SorunCevaplayıN, Dün

Herkesin ek dersi mi var ? Herkesin sabit mi ek dersi daha iyi örnek olsun diye ham maaştan örnek vermiş. Herseye muhalif olmasan olmaz değil mi ?


Tiamo00
Şef
22 Kasım 2023 09:04
mesaiyi sen bir gün alırsın diğer gün almazsin ama ek dersi o dönem boyunca alırsın. az veya çok alırsın. ha almayanlara lafım zaten yok fakat 5 bin ek ders alıp gelip ben en düşük maaşı alıyorum demek doğru mu ?
atahoca, Bugün

Çünkü ek ders maaş değildir. Tıpkı mesainin maaş olmadığı gibi... Herkes ek ders alamıyor, kimisi okulunda ders olmadığından kimisi sağlığı elvermediğinden....


Tiamo00
Şef
22 Kasım 2023 09:06
evet çok doğru. benim şuan yüzde 18 oranında inşallah ocakta %12 ye düşecek
savcıı, Bugün

Evin durumuna gore%15 ile %25 i arasinda olmali katiyen %25 i gecmemeli


metal3
Aday Memur
22 Kasım 2023 11:51
1/3

ogenrımerkezli19
Aday Memur
22 Kasım 2023 13:15

Maaşların düşük olmasının sebebi Psikolojik Danışmanlardır. :)

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