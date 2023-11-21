Maaş kira oranı yüzde kaç olmalı?

5 bin TL ek ders dyk alan da maaşım 22 diyor almayan da. lafım zaten alıp da maaşım en düşük memur maaşı diyenlere. geçen bir arkadaşa üzüldüm 24 bin alıyorum deyince sonradan diyor ki 4 de ek ders alıyorum diyor. cidden tuhaf yani

5 bin TL ek ders dyk alan da maaşım 22 diyor almayan da. lafım zaten alıp da maaşım en düşük memur maaşı diyenlere. geçen bir arkadaşa üzüldüm 24 bin alıyorum deyince sonradan diyor ki 4 de ek ders alıyorum diyor. cidden tuhaf yani