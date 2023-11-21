Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


21 Kasım 2023 13:43
2023/1 Merkezi Atama Ve Güvenlik Soruşturması

Merhaba.2023/1 Merkezi Atama ile Bir kuruma Atandım.99 gün oldu hala güvenlik soruşturmam devam ediyor.Adli sicilim temiz.Benim gibi atanmayı bekleyen var mı ?

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