Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 13:57
Malulen emeklilik ile Engelli emeklilik arasındaki farklar
Arkadaşlar merhaba.. Merak ettiğim bir konu var.. Malulen emeklilik ile engelli emeklilik arasında nasıl farklar var? Her malul aynı zamanda engelli midir? Ve şayet böyle ise yüzde kaç engellidir? Malulen emekliler engelli haklarından faydalanabiliyor mu? Biliyorsunuz Arkadaşlar.. Biz de dilim raporları var.. Dolayısıyla yüzde olarak bir tanımlama yok.. Bu Malulen emeklilik ile engelli emekliliğin farklı olmasından mı kaynaklanıyor? Biraz araştırdım.. Ama buradan da teyit etmek istedim.. Ben 2,5 sene önce malulen emekli oldum.. Psikiyatri.. Çok teşekkürler..

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