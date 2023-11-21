Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 14:03
10.000 Bin kişilik kontenjan Polis Özel Harekat için mi ?

10.000 Bin kişilik kontenjanın Polis Özel Harekata planlandığını düşünüyorum .


watson666
Aday Memur
21 Kasım 2023 14:36

10k polis memuru alınacak sadece .Dışardan özel harekat alımı gelme ihtimali %0,1 o yüzden burayı daha fazla meşgul etme.


Android60
Genel Müdür
21 Kasım 2023 14:39

Senden özel harekatçı olmaz bebe sen. Git kendine başka meslek bul

Toplam 2 mesaj

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