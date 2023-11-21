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Editörler : **sude**


21 Kasım 2023 14:05
Ahmet Yesevi üniversitesi uzaktan eğitim lisans bölümleri kapatıldı

Bildiğiniz üzere bu üniversite bu sene alım yapmadı uzaktan eğitimde memurken okuması uzaktan rahat memurlar olarak birlik olup bu sene açılmasını sağlayalım.arkadaşlar cimere veya yöke dilekçe yazalım birlik olursak bu sene açılmasını sağlayabiliriz.benim için önemli bir konu bu sene puanım yetti ama açmadılar .cimere yazdım yök e aktardı onlar da hiçbir şey demedi klavuza bak dedi. ısrarcı olalım herkesin örgün okuma imkanı yok ben uzaktan istiyorum . lütfen 1 kişi 1 kişidir yazalım.şimdiden teşekkür ederim .

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