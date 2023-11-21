Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


21 Kasım 2023 14:29
Tcmb maaşları

iyi günler. kurumda üldüz memur(büro personeli) maaşını bilen var mı? primler kaç ayda bir, maaşın kaçta kaçı olarak dağıtılıyor düz memur için?


Lightning9
21 Kasım 2023 14:29
üldüz yanlış olmuş. düz memur demek istedim.

fakir.adam
Şube Müdürü
21 Kasım 2023 14:34

yamuk memur çok almaz, düz memur az alır.


emre şahin
Memur
21 Kasım 2023 15:34

fakir adam canın sıkılıyor galiba forumda hangi başlığa girsem saçma sapan yorumlar yazıyorsun

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