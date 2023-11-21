Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 15:03
Üniversite Hastanesi 4B sağlık personeli
üniversite hastanesi 4bli alım için başvuru yapacağım ama şartları bilmiyorum maaş kadro tayin veya istifa hakkı vb diğer konularda bildiklerinizi aktarır mısınız

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