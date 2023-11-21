KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Kasım 2023 16:02
Pomem alımı tekrar geliyor Asemde ses yok

Pomem neredeyse 1 yıl içinde 3 defa alım yaptı ama aynı bakanlığa bağlı jandarma asemde ses yok?

Çok Yazılan Konular

Jandarma Subaylık Göz DerecesiMSB msü personel mülakat sonuçları ne zaman açıklanır

Sözlük

aldı alacağını uzattı bacağını 1 Jouska 2 eşini aldatmak 5 altay bayındır 1 seni sen yapan en iyi huyların. 4 zootopia 1 Bugün olanlar 2 günahım boynuna 1 başak burcu 2 supporters 2

Son Haberler

'Bayraktar TB3 ve KIZILELMA muharebe tarihinde devrim yapacak'Türk gazetecileri tehdit eden İsrailli serbest bırakıldı'20 yılda geçmiş 80 yılda ne yapılmışsa hepsinin birkaç misli iş yaptık'Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle 3 günde 9 santimetre arttıBüyükçekmece'de iş makinesinin çarptığı kadın öldü

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması