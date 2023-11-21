KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 16:33
Yeni 10 binlik alım Pöh alımı olabilirmi?

Bildiğimiz üzere komiser yardımcılığı alımı yapıldı sizçe Pöh alımıda olabilirmi?


Polis adayı16
Memur
21 Kasım 2023 17:18

Bence olabilir polis arkadaşım dışarıdan pöh alabilirler demişti . Bende ilanı merakla bekliyorum .


DoganTR
Aday Memur
21 Kasım 2023 17:29

Bencede olabilir çünkü 30 dönem yeni gitti 29. Dönem halen mezun olmadı, bu alım bana farklı geldi pöh ihtiyaçı varmış emniyette pöh alımı yapabilirler belki şartları değişir lise mezunu almayabilirler. Komiser yardımçiliğininda şartları değişmişti.

Polis adayı16, 2 saat önce

Bence olabilir polis arkadaşım dışarıdan pöh alabilirler demişti . Bende ilanı merakla bekliyorum .

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