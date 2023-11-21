Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 17:04
Yeşil pasaport bilgilendirme...

Yeşil pasaport için müracaat edecek olan meslektaşlarım bugün itibariyle pasaportumu almış bulunmaktayım. Diyarbakır ilinde görev yapmaktayım öncelikle il emniyete gidip personel şubeden yeşil pasaport için form dolduruyorsunuz ve müdür beyin imzasıyla bu formu alıyorsunuz daha sonra evli ve çocuklu iseniz ve çocuğunuzda okul çağında ise cocuklar için öğrenci belgesi alıyorsunuz daha sonra biometrik fotoğrafla beraber il nüfus müdürlüğüne yeşil pasaport için randevu oluşturuyorsunuz. Randevu günü pasaport defter bedelinin ayrı ayrı mobil bankacılık üzerinden ödemesini yapıyorsunuz ve il nüfusa gittiğinizde sizden biometrik fotoğraf, il emniyetten aldığınız form ve öğrenci belgesi isteniyor( bizden istemediler). Başvuru yapıldıktan sonra PTT tarafından pasaport adresinize gönderilecektir. (Başvuru yaptıktan 3 iş günü sonra pasaportlar adresime gonderildi)


Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
21 Kasım 2023 17:37
Eyvallah devrem bilgilendirmen için teşekkür ederim

Kantoroon
Aday Memur
21 Kasım 2023 17:39

Hayırlı olsun öğrenci belgesi e devletten mi alınıyor


Nussss
Aday Memur
21 Kasım 2023 17:56
eşim ve çocuk farklı ilde bn başka ildeyim onların olduğu ilden başvursak olur mu senelik izinde iken

Kantoroon
Aday Memur
21 Kasım 2023 18:00

Çocuklar içinde resim gerekiyor mu, onlar için de pasaport parası 501 TL mi?

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