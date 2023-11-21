sözleşmeli personel tayin

ocakta 1 yılım dolacak eşim askeri personel ben 3+1 sözleşmeliyim. 1 yılım dolunca ocaktaki kuraya mı katılıyorum, yoksa dilekçe mi veriyorum arkadaşlar net bilgisi olan var mı?

ocakta 1 yılım dolacak eşim askeri personel ben 3+1 sözleşmeliyim. 1 yılım dolunca ocaktaki kuraya mı katılıyorum, yoksa dilekçe mi veriyorum arkadaşlar net bilgisi olan var mı?