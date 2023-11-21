Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Kasım 2023 17:42
sözleşmeli personel tayin
ocakta 1 yılım dolacak eşim askeri personel ben 3+1 sözleşmeliyim. 1 yılım dolunca ocaktaki kuraya mı katılıyorum, yoksa dilekçe mi veriyorum arkadaşlar net bilgisi olan var mı?

göktürkyusuuf
Aday Memur
21 Kasım 2023 18:21
Takip. Aynı durumdayız.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Asm hemşire Sağlık Bakanlığı Unvan DeğişikliğiHemsire maasi???Tayin isteme hakkım ne zamanTıbbi sekreterler sağlık ocağına gecebilir mi?Sağ bak'daki Mühendislereş durumu tayini Eş durumu tayiniKadrolu sağlık personelinden sözleşmeli sağlık personeline kpss puanı ile atamaÇalışma saati

Sözlük

trip 2 aldı alacağını uzattı bacağını 1 50 artı 1 seçim sisteminin değiştirilmesi 1 buydum 3 eşini aldatmak 5 dağarcık 1 zootopia 1 başak burcu 2 telefonunda bylock çıkan federasyon başkanı 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Bakan Özhaseki: Ülkemizde şu anda 30 milyon civarında konutun bir kısmı riskliKüçükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulunduBorsa günü yükselişle tamamladıÖğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacakİstanbul merkezli operasyonda 'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması