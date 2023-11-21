Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Kasım 2023 17:48
sağlık bakanlığındaki eş tayini
merhabalar eşim sözleşmeli subay. bende sözleşmeli sağlık personeliyim, eşimin yanına tayin isteyeceğim. eşimin sözleşmeli askeri personel olması etkiler mi yoksa kadrolu mu olması gerekir?

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