Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


21 Kasım 2023 18:03
Devlet üniversitesi kabul alırsak kaç ay başlamayı erteleyebiliriz

şu anda bir vakıf üni ile antlaşma durumum var. muhtemelen ağustos sonuna kadar sözleşme olur.

bir devlet üni olma durumu da var ama süreç epey sürüyor biliyorsunuz. devlet üni kabul alırsak kaç ay başlamayı erteleme hakkımız oluyor?

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