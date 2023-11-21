Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


21 Kasım 2023 18:46
Köleler efendilerini doğuracak.

Bu hadis günümüzü özetliyor. Çocuklarımızın kölesiyiz.

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