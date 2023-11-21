Belediyede mobbing e uğruyorum. Lütfen yardim

Merhabalar çalışmış olduğum belediyede(ifşa etmek istemiyorum) Amirim tarafından ve onun koruyup kolladığı bir kişi tarafından mobbinge uğruyorum. İşimi de düzgün yapıyorum ama mobbinge uğramamın başlıca sebebi amirim dediğim kişinin, (kendisi kadrolu memur) dışardan verdiği işleri yapmak istemememden kaynaklıdır. Kendisi a firmasından iş alıyor bana yaptırıyor. B firmasından iş alıyor bana yaptırıyor. Her bir işle de bilgisayarda 4-5 saat uğraştığım oluyor.

Belediyeden çıkıyorum akşam eve gidiyorum işlerini yapıyordum. Haftasonu yapıyordum. Ne kendime ne de aileme vakit ayıramıyordum. 1 Sene kendisini idare ettim ve yerime birini bulmaya çalışarak ayrılmak istediğimi söylediğimde şahsıma KÜFÜRLER, TEHTİDLER, HAKARETLER de bulundu. Hepsi watsapp üzerinden elimde mevcut. Yaptırdığı işlerde klasör klasör yine elimde mevcut. Şuan da da madem sen benim işlerimi yapmıyorsun... Belediyede seni daha çok çalıştıracağım. Daha çok seni yıpratmak için uğraşacağım düşüncesiyle bazen kendisi bazen yanındaki arkadaşı(arkadaşı da benim gibi taşeron personel) sıkıştırıp duruyorlar. Çok zordayım ne yapacağımı bilmiyorum. Geçen gün stresten burnum kanadı. Her gün bir başka dert yükleniyorum burada kendime.

Şuan sağlıklı düşünemiyorum lütfen bana yol gösterin.

İşimi seviyorum ama sorunum kendisiyle o yüzden işten çıkmak dışında başka ne yapabilirim?