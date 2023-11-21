Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 19:29
mübaşirlik asil kazandım. açııktan üni okuyordum ama dönem yenilemediğim için askerlik tecilim bozul

herkese merhaba, ben mübaşirliği asil olarak kazandım ve evrak teslimi yaptım. istenilen evraklarda askerlik durum belgesi istiyordu ve o günkü tarihte askerliğim 2028 yılına kadar tecilliydi. bu dönem aöf kayıt yenilemediğim için sanırım şu an 2024 6. ayına kadar sadece ertelenmiş gözüküyor. bu benim işe başlangıcımı engeller mi? 2- şubat ayında kayıt yenilersem askerliğim tecil olur mu? yarın gün içinde askerlik şubesini de arayacağım bilgi için.

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