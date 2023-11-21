Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


21 Kasım 2023 19:34
mübaşirlik asit kazandım ama askerlik tecilim 2024 yılına düşmüş.

herkese merhaba, ben mübaşirliği asil olarak kazandım ve evrak teslimi yaptım. istenilen evraklarda askerlik durum belgesi istiyordu ve o günkü tarihte askerliğim 2028 yılına kadar tecilliydi. bu dönem aöf kayıt yenilemediğim için sanırım şu an 2024 6. ayına kadar sadece ertelenmiş gözüküyor. 1-bu benim işe başlangıcımı engeller mi? 2- şubat ayında kayıt yenilersem askerliğim tecil olur mu? yarın gün içinde askerlik şubesini de arayacağım bilgi için.


baha3454
Şef
21 Kasım 2023 20:08
askerlik şubesi mi burası

burhanq12
Aday Memur
21 Kasım 2023 20:22

pardon? bu durumu yaşamış veya bilgi sahibi olan insanlar tarafından bilgi almak istiyorum sadece. boş ve üslupsuz konuşmak için mi yer burası?

baha3454, 56 dk. önce
askerlik şubesi mi burası
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