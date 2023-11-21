çalıştığınız kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği varsa net bilgiye oradan ulaşabilirsiniz yoksa gys üds sınavı açacakları zamandan önce yayınlanır o zaman bakabilirsiniz yani mevcut yönetmelik yoksa olur yada olmaz diye net bir şey söylemek zor

çalıştığınız kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği varsa net bilgiye oradan ulaşabilirsiniz yoksa gys üds sınavı açacakları zamandan önce yayınlanır o zaman bakabilirsiniz yani mevcut yönetmelik yoksa olur yada olmaz diye net bir şey söylemek zor