Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Kasım 2023 19:35
Görevde yükselme

Merhaba iyi akşamlar; bir konu hakkında danışmak istiyorum. Veteriner hekimim ben ama ziraat mühendisliğine geçmek istiyorum. Aynı kurumda görev değişikliği kimileri olur görevde yükselme ile geçebilirsin diyor kimileri olmaz diyor yaşayan bilen duyan varsa yorumları bekliyorum


mmemurumm
Aday Memur
21 Kasım 2023 20:45
çalıştığınız kurumun görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği varsa net bilgiye oradan ulaşabilirsiniz yoksa gys üds sınavı açacakları zamandan önce yayınlanır o zaman bakabilirsiniz yani mevcut yönetmelik yoksa olur yada olmaz diye net bir şey söylemek zor
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