Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


21 Kasım 2023 19:47
Yatirimcinin Takip etmesi gereken Youtube Kanallari

abone olunup takip edilebilir,

https://www.youtube.com/c/HayatveYat%C4%B1r%C4%B1m

https://www.youtube.com/c/TuncayTur%C5%9Fucu

https://www.youtube.com/c/INFOYATIRIM

https://www.youtube.com/c/AlesWorldofStocks

https://www.youtube.com/c/F%C4%B0NANSVEBORSA

https://www.youtube.com/c/kanalfinans-webtv

https://www.youtube.com/c/Midasplus

Çok Yazılan Konular

Borsada favori hisselerinizKredi kartı

Sözlük

bende çok büyük hatalar yapma isteği uyandırıyorsun 1 supporters 3 zootopia 1 eşini aldatmak 5 altay bayındır 1 aldı alacağını uzattı bacağını 1 arjantinde neler oluyor 1 sarı köpeğin yuvası 1 Batman'a Gitmek İsterken Amsterdam'a gitmek 8 deve tabanı 1

Son Haberler

Karabük'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıBiden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti'Dün bize paramızla silah vermeyenler, şimdi bizden İHA, SİHA almak için kuyruğa giriyorlar'Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandıRüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması