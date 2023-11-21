Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 20:11
şehrimde ikm mi şehir dışı üniversite büro personelimi. ikm ler cevap varebilir mi(
mimar olarak kendi şehrimde ikm kazandım ve aynı zamanda farklı şehirde üniversite büro personeli kazandım. karar veremiyorum bizzat çalışan arkadaşlar yazabilirse çok iyi olur

Çok Yazılan Konular

Çotanak dikkatine - cte mazeret tayin sorunuEdirne L Tipi CİK'te neler oluyor?Adalet Çalışanları Birlik Olma VaktiUYAP'a webden girilecekGeçici görevlendirme bitimiGeçici görevlendirme hkAfad paraları ne oldu ?İstifa Talebinin OnaylanmasıZabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDeprem Bölgesi Tazminatının Ödenmediğine İlişkin Yayımlanan Haber

Sözlük

medfun 2 dikiş 1 telefonunda bylock çıkan federasyon başkanı 1 50 artı 1 seçim sisteminin değiştirilmesi 2 puslu kıtalar atlası 2 buluşmaya geç kalan kadın 3 19 Kasım Dünya Erkekler Günü 8 altay bayındır 1 Batman'a Gitmek İsterken Amsterdam'a gitmek 8 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Karabük'teki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandıBiden, esir takası anlaşmasına 'artık çok yakın' olduklarını belirtti'Dün bize paramızla silah vermeyenler, şimdi bizden İHA, SİHA almak için kuyruğa giriyorlar'Türkiye ile Cezayir arasında 12 anlaşma imzalandıRüşvet ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 5'i kamu görevlisi 8 gözaltı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması