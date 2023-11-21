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Editörler : ecoekonomist


21 Kasım 2023 20:43
Geride Bıraktığımız Seçim Vaatleri Ne Durumda?
Üniversite öğrencilerine bilgisayar ve telefonda Devlet desteği Yeni Evleneceklere kredi kolaylığı 1. Dereceye Yükselmiş Memur ve Emeklilere 3600 Ek Gösterge Verilmesi Küçük Esnafın Prim Gün Sayısının 9000 Bin Günden 7200 Güne Düşürülmesi İlk Evini Alacaklara Düşük Faizli Uzun Dönemli Konut Kredisi... Var mı Başka?

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