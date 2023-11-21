Rahmi Koç:

"Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor, diyorlar. Buna askerler dahil değil. Bu devlet 2 milyon kişiyle de döner."

Anlamı: Neredeyse Cumhuriyetimizle eşit bir kuruluşu var. Çalışan sayısı 95 bin 920

Rahmi Bey`den ricam devlet görevlilerine sadece promosyon yatırsın.