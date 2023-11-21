Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


21 Kasım 2023 20:49
Bu devlet 2 milyon kişiyle de döner.

Rahmi Koç:

"Devlette 5,5 milyon kişi çalışıyor, diyorlar. Buna askerler dahil değil. Bu devlet 2 milyon kişiyle de döner."

Anlamı: Neredeyse Cumhuriyetimizle eşit bir kuruluşu var. Çalışan sayısı 95 bin 920

Rahmi Bey`den ricam devlet görevlilerine sadece promosyon yatırsın.

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