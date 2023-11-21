Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


21 Kasım 2023 21:53
Ankara altın alım satımı
arkadaşlar araba alacağım yarın altın bozduracağım ankarada bildiğiniz güvenilir kuyumcu var mı? veya almak ısteyen varsa satabılırım yüzyüze

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