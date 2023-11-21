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Editörler : Lanet


21 Kasım 2023 22:08
Yedi kişisel eşya

Yedi kişisel eşya

Gelen güler yüzlü ve muhabbeti bol dostlar

Çay ve üç şeker, sebebi belli üç'ün dostlar

Üç tekten gelir bilelim tek olan Rabbi'dir

Şâh-ı Sâki memurudur Rabbi'nin özel kuludur

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Yedi kişisel eşyadır onun özelliği Hak'tır

Tezgahtarı bilmez danıştığı güzel insandır

Koku şişesi, tarak, ayna, misvak, ile makas

Sürmedanlığı ile sürme ve saç için ayraçtır

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Peygamberden'dir, yanından hiç ayırmaz idi

Cihada dahi gitse der Ayşe Annemiz ayırmazdı

Sorarler Pergamber' e en sevdiğinizi kimdir

Ayşe der Peygamberimiz sonra Ayşe nin Babası

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Niyet eder alırlar yanına yedi kişisel eşyayı

Niyetleri O'nun ümmetini ateşten kurtarmaktır

Onlar güzel Ehli-Beyt'dir, onlar Ehli Sünnettir

Ümmete aşıktır onlar, severek can verenlerdir

Barış Sağlam

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