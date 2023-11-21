Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 22:13
Şark süresi

İyi günler herkese yardımcı olursanız çok sevinirim. 2020 yılında süresi 4 yıl olan yerde 2 yıl çalıştıktan sonra 2022 yılının temmuz ayında süresi 3 yıl olan ilçeye atamam yapıldı. 4 yıllık yerin yarısı olan 2 yılı bitirdim burda 3 yılın yarısı olan 18 ayı tamamladığım tarih 6 ocak 2024 tarihine denk geliyor acaba dilekçe yazsam süremin tamamladığı tarihte veya mazaret atama döneminde tarafımda tayin hakkı tanınır mı?

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