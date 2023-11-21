Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


21 Kasım 2023 22:41
Yanlış adreste adli arama

Arkadaşlar merhaba ;

Etrafı çevirili ve içerisinde yaklaşık 7 evin bulunduğu bir yere arama kararı ile arama yaptık, fakat aldığımız kararda bir adres vardı ve diğer evlerin adresi olmadığını ve kapı numarası bulunmadığı için şüphelininde beyanı ile 2 işlem tanığı ile arama gerçekleştirdik ve suça konu eşyalara el konuldu.

Bu faaliyetten sonra şahıslar avukat tutarak hakkımızda savcılığa tck 116 dan şikayatte bulunmuş ve savcı hakkımızda soruşturma açtı.

Dosyada işlem tanıkları aradıklarımız evi göstermiş fakat aradığımız yerlerde kapı numaralarının olduğunuda beyan etmişler.

İfadelerimizi verdin arkadaşlar ile arama tutanağında eklenti şeklinde yazılmış ve imzalanmış tutanak.

Şimdi ceza alırmıyız ??? Alırsak ihraç edilirmiyiz ???

Bilgisi olan abilerim beni aydınlatırsa sevinirim .

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