Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


21 Kasım 2023 23:41
Belediyede yemek parası

Belediyede yemek çıkmıyorsa yemek parası memura ödeniyor mu? Ödeniyorsa ne kadar ödeniyor?

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