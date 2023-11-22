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Editörler : oto-danisman-expert


22 Kasım 2023 00:59
Kış Lastiği / 4 Mevsim lastik

Bulunduğum il orta karadenizde. Kışın maksimum 1-2 sabah sürpriz karla karşılaşıyoruz, o da öğlene kadar, sonra belediye yolları açıyor, aracı şehirler arası kullanmıyorum.

Senede iki kere değişim ve lastik saklama zahmetini de hesaba katarsam kış lastiği almalı mıyım, yoksa 4 mevsim işimi görür mü.

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