Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2023 02:22
Okumayı sevmeyen öğretmen

Çalıştığım okulda öğretmenlikte yeni olmamasına rağmen birçok yönetmelikten bihaber, hazırlayacağı evrakı her seferinde birilerine soran öğretmenler var.Başka ilden geldiğim bu ilçe okulunda sanki başka ülkenin kanunları gecerli.Öğrermenlerin görevlerini layıkıyla yerine getirmek için her yıl yönetmelikten öğretmenin görevlerini okumaları gerektiğini düşünüyorum.Sadece hak aramaları gerektiğinde yine sendikaya vs. sormak yerine yönetmelik okusalar boşuna hak aradıklarını, olması gerekenin uygulandığını rahatça anlarlar.

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