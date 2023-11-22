Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2023 07:47
Tayt, makyaj, pijama, sakal ile gelen ögrenciler...

Arkadaşlar merhaba konu başlığındaki kıyafetlerle gelen öğrenciler için sizin ve idarenizin tavrı nedir?


didaof
Aday Memur
22 Kasım 2023 09:36

Oo yakışmış diyoruz


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
22 Kasım 2023 10:18
ben serbest geliyorsam çok da abartmadıkça onlara da kızmıyoruz. yok öyle bize özgürlük onlara tek tip.

mhmet22
Aday Memur
22 Kasım 2023 10:49

Size ne Ogrenci kıyafetinden

şaşkın tarihçi, 1 saat önce
ben serbest geliyorsam çok da abartmadıkça onlara da kızmıyoruz. yok öyle bize özgürlük onlara tek tip.

lutt
Şube Müdürü
22 Kasım 2023 10:55

imamıın manken kızı vardı


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
22 Kasım 2023 10:55

Ogretmen ogrenci :))) aynı değil:)

şaşkın tarihçi, 1 saat önce
ben serbest geliyorsam çok da abartmadıkça onlara da kızmıyoruz. yok öyle bize özgürlük onlara tek tip.
Toplam 5 mesaj

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