Kendi okulunda ancak 20 saat derse girebilen özel okulda derse girebilir mi?

Anadolu Lisesinde fizik öğretmeniyim. Kendi okulumda ancak 20 saat derse girebiliyorum. Hatta birçok arkadaşım norm fazlası. Okulda bazı branşlarda ancak 15 saat giriliyor. Özel okulda derse girebilir miyim? Lütfen yönetmelik maddesi yazarak cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.

Anadolu Lisesinde fizik öğretmeniyim. Kendi okulumda ancak 20 saat derse girebiliyorum. Hatta birçok arkadaşım norm fazlası. Okulda bazı branşlarda ancak 15 saat giriliyor. Özel okulda derse girebilir miyim? Lütfen yönetmelik maddesi yazarak cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.