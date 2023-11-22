Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


22 Kasım 2023 08:11
Kendi okulunda ancak 20 saat derse girebilen özel okulda derse girebilir mi?
Anadolu Lisesinde fizik öğretmeniyim. Kendi okulumda ancak 20 saat derse girebiliyorum. Hatta birçok arkadaşım norm fazlası. Okulda bazı branşlarda ancak 15 saat giriliyor. Özel okulda derse girebilir miyim? Lütfen yönetmelik maddesi yazarak cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler.

fenogretmeniyim
Şef
22 Kasım 2023 09:42

https://www.memurlar.net/haber/221319/soru-ve-cevaplarla-ozel-ogretim-kurumlarinda-ek-ders-karsiligi-kimler-ne-kadar-gorevlendirilir.html


Mehmet Çalışkan Hoca
22 Kasım 2023 10:03
fenogretmeniyim'e teşekkürler hocam. Ancak kendi okulumda 21 saat doldurumıyorum diye izin verilmedi.Ama ders yok doldurumıyorum. Ne yapmalıyım?
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Derste FotokopiAldığın maaşın yüzde kaçı kira olmalı?Boşanmadan Dolayı Tayin İsteme Hk.MEB "Eğitimde Fark Yaratan Öğretmenler"i ağırlayacakDers programlarının hazırlanmasında öğretmenler arasında ayrımcılıkEskişehir - Banka promosyonu10 yılını dolduran başöğretmenliğe başvurabilmeliOkul idaresi tayin başvuru tarihlerini haber vermedi.Norm fazlası atamaŞubatta İlçe Emri

Sözlük

nebukadnezar 1 akik vadisi 1 Nauru Cumhuriyeti 2 Eşşek hoşaftan mı yoksa hoş laftan mı ne anlar 3 işsizler günü 5 sarı köpeğin yuvası 1 hayalet iplik 2 eo filmi 2 yeşaya'nın kehanetleri 3 Hakimiyet içinde bulunduğun.andır 1

Son Haberler

Emeklilerden aylık hesaplama sistemi değişsin talebiYıllık kişi başı 1 diş fırçası ile 1 tüp macun tüketiyoruzKamu kuruluşları internetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecekKamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanları üç yeni sendika kurduBinance'e kesilen ceza sonrası kripto borsaları düşüşe geçti

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması