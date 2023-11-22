KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


22 Kasım 2023 09:48
3. Atama ne zaman olacak ?

Her zaman kasım aralık aylarında olan atama niye şimdi yok ?! Sağlık bakanımız ne zaman hayırlı haberi verecek? Atama bekliyoruz..

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