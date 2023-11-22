KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


22 Kasım 2023 09:53
MSB Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımı
Şuanda açıktan 4 yıllık üniversite okuyorum ve tecilim 2029 yılında bitiyor. MSB Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Alımına başvurdum ve çağrılırsam şu anda öğrenci olmam engel mi? Kafama çok takılıyor.

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