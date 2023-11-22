Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


22 Kasım 2023 10:07
Polise Rapor Vermeyin Talimatı!?

Geçenlerde eşim hasta oldu ve bana da bulaştı. Birlikte gece 1de hastaneye gittik. Eşime sadece iğne yapıldı. Ben saat 4e kadar serum iğne vs. Sabah 8de mesai olduğu için istirahat istedim. Fakat özel hastane olmasına rağmen "polise rapor vermiyoruz, sorun yapıyorlar" şeklinde bir cevap aldım.

Polise rapor vermeyin diye talimat veren kim?


sinanpolat22
Memur
22 Kasım 2023 10:46
bana da aynisi oldu. hocam hemen rapor yaz gideyim yoksa masana ustune kusacam dedim yazdi git dedi bdhabsns sorun su, egm raporun e devlete islenmesini, raporda hastalik kodunun falan olmasini istiyor. doktorlar bizim yoneticilerden bezmis. ugrasmamak icin rapor vermek istemiyorlar

Türk Polis Teşkilatı
Şef
22 Kasım 2023 11:04

Tamam da bu kabul edilebilir bir durum mu? Benim ameliyat olmam gerekiyorsa, doktor bana amiriden izin al mı diyecek? Veya ameliyatın ertesi günü işe mı gideceğim. Hasta olmayı ben mi istiyorum? Senin dediğine göre emniyet teşkilatı, hastanelere baskı yaparak memurun hastalığını evinde geçirmesine engel oluyor. Böyle bir şey varsa savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Doktor, uğraşmayayım diye rapor vermiyorsa görevini kötüye kullanıyor demektir. Doktor denen insanın her şeyden önce benim sağlığımı düşünmesi gerek.

sinanpolat22, 35 dk. önce
bana da aynisi oldu. hocam hemen rapor yaz gideyim yoksa masana ustune kusacam dedim yazdi git dedi bdhabsns sorun su, egm raporun e devlete islenmesini, raporda hastalik kodunun falan olmasini istiyor. doktorlar bizim yoneticilerden bezmis. ugrasmamak icin rapor vermek istemiyorlar
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