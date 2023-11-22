Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


22 Kasım 2023 10:33
Programcı kadrosu için Sertifika Nereden Alınabilir ? Özel Eğitim Kurumu tavsiye

Arkadaşlar merhaba Bilgisayar Programcısı sertifikası Milli Eğitimin aldığı karar ile kaldırıldı.Onun yerine yazılım geliştiricisi yetiştirme programı açıldı. Ankarada bir kurstan eğitim almaktayım ancak sınava girdiğimizde test soruları oldukça zordu ve sınava giren herkes sınavdan kaldı. Acaba bildiğiniz daha başka kurslar var mı ?

Kurum üniversite onaylı sertifikaları kabul etmiyor.

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/23151713_YazYlYm_GeliYtirici_YetiYtirme_Kurs_ProgramY_Uzaktan_OYretim_Uygulama_EsaslarY.pdf

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