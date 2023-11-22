Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


22 Kasım 2023 10:39
Üniversite de özel güvenlik olanların maaş durumu

iyi günler üniversitede özel güvenlik olarak çalışanlar bütün ek aldıkları ile birlik de maaşları ne kadara gelıyor

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